1) европейская морская страна  2)овощная культура завезенная в Европу из Америки

Обществознание
1) европейская морская страна  2)овощная культура завезенная в Европу из Америки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)кипр исландия великобритания, ирландия- не знаю точно 2) точно кукуруза) 
Гость:
1.Великобритания. 2.Кукуруза. 
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