1) европейская морская страна 2)овощная культура завезенная в Европу из Америки
Обществознание
1) европейская морская страна 2)овощная культура завезенная в Европу из Америки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)кипр исландия великобритания, ирландия- не знаю точно 2) точно кукуруза)
Гость:
1.Великобритания. 2.Кукуруза.
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