Даны 3 вершины пар-ма ABCD B(-1;1)C(2;3) D(1;-1). Найти координаты вершины A.

Гость: Гость:

1. найти координаты середины BD: O(x;y) x=(-1+1)/2=0 y=(-1;1)/2=0 2. найдем координатіы середині АС О1(x1;y1) x1=(x+2)/2 y1=(y+3)/2 Диагонали в точке пересечения делятся пополам, значит О совпадает с О1 и координаты у них одинаковые получаем (x+2)/2=0,х=-2 (y+3)/2=0, у=-3 А(-2;-3)