Дима очень любит показывать фокусы. Как-то он показал одноклассникам такой фокус. Дима положил на дно чашки монету и поставил чашку таким образом, чтобы монету не было видно. Потом Дима налил в чашку «волшебную жидкость», и мон...

Физика

Дима очень любит показывать фокусы. Как-то он показал одноклассникам такой фокус. Дима положил на дно чашки монету и поставил чашку таким образом, чтобы монету не было видно. Потом Дима налил в чашку «волшебную жидкость», и монета вдруг стала видимой. Как вы думаете, какой секрет фокуса? Ответ подтвердите схематическим рисунком.

Автор: Гость