Дима очень любит показывать фокусы. Как-то он показал одноклассникам такой фокус. Дима положил на дно чашки монету и поставил чашку таким образом, чтобы монету не было видно. Потом Дима налил в чашку «волшебную жидкость», и мон...
Физика
Дима очень любит показывать фокусы. Как-то он показал одноклассникам такой фокус. Дима положил на дно чашки монету и поставил чашку таким образом, чтобы монету не было видно. Потом Дима налил в чашку «волшебную жидкость», и монета вдруг стала видимой. Как вы думаете, какой секрет фокуса? Ответ подтвердите схематическим рисунком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дима наполнил чашку водой, а стала она видимой, т.к. коэффициент переломления у воды больше. Рисунок не получается добавить:(
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