Докажите равенства треугольников по двум сторонам и медиане, проведённой к одной из них.
Геометрия
Докажите равенства треугольников по двум сторонам и медиане, проведённой к одной из них.
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