ЭДС источника равна 6В. Сила тока в цепи равна 250 мА, внешнее сопротивление цепи R=20 Ом. Найдите внутренне сопротивление источника.
Физика
ЭДС источника равна 6В. Сила тока в цепи равна 250 мА, внешнее сопротивление цепи R=20 Ом. Найдите внутренне сопротивление источника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭДС=IR+Ir = I*(R+r) где: I - сила тока R - внешнее сопротивление r - внутр. сопротивление Подставляем числа: 6=250*10^(-3) *(20+r) 6=0,25 *(20+r) 6=5+0,25*r 1=0,25*r ->r=4 ОТвет: 4 Ом
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