1) Типы нервной системы:решотчатая-брюшная-лесничная-разбросона узловая-нервная трубка-головной,спиной мозг-(надо написать описание этих систем и у кого она)  2) 1.назвать животных долгожителей из разных классов2.чья жизнь прод...

Биология
1) Типы нервной системы:решотчатая-брюшная-лесничная-разбросона узловая-нервная трубка-головной,спиной мозг-(надо написать описание этих систем и у кого она)  2) 1.назвать животных долгожителей из разных классов2.чья жизнь продолжается несколько часов?3. где короче жизнь животныз в зоопарке или на воле? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.     2.1.Красный морской еж,Черепахи, Гуидак, медведи, лошади, слоны, Попугай. 2.2.Наиболее короткая жизнь у насекомых. 2.3.В настоящем зоопарке животному живется гораздо лучше, чем на воле. 
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