1) Типы нервной системы:решотчатая-брюшная-лесничная-разбросона узловая-нервная трубка-головной,спиной мозг-(надо написать описание этих систем и у кого она) 2) 1.назвать животных долгожителей из разных классов2.чья жизнь прод...

Биология

1) Типы нервной системы:решотчатая-брюшная-лесничная-разбросона узловая-нервная трубка-головной,спиной мозг-(надо написать описание этих систем и у кого она) 2) 1.назвать животных долгожителей из разных классов2.чья жизнь продолжается несколько часов?3. где короче жизнь животныз в зоопарке или на воле?

Автор: Гость