1) Типы нервной системы:решотчатая-брюшная-лесничная-разбросона узловая-нервная трубка-головной,спиной мозг-(надо написать описание этих систем и у кого она) 2) 1.назвать животных долгожителей из разных классов2.чья жизнь прод...
Биология
1) Типы нервной системы:решотчатая-брюшная-лесничная-разбросона узловая-нервная трубка-головной,спиной мозг-(надо написать описание этих систем и у кого она) 2) 1.назвать животных долгожителей из разных классов2.чья жизнь продолжается несколько часов?3. где короче жизнь животныз в зоопарке или на воле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2.1.Красный морской еж,Черепахи, Гуидак, медведи, лошади, слоны, Попугай. 2.2.Наиболее короткая жизнь у насекомых. 2.3.В настоящем зоопарке животному живется гораздо лучше, чем на воле.
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