Памагите с задачкай...в каждый из 2 пакетов из мешка насыпали по 3 кг муки .после этого в мешке осталось 35 кг муки .сколько кг муки было в мешке?
Математика
Памагите с задачкай...в каждый из 2 пакетов из мешка насыпали по 3 кг муки .после этого в мешке осталось 35 кг муки .сколько кг муки было в мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*3=6кг насыпались 35+6=41 кг было изначально.
Гость:
2*3+35=41кг- столько муки было в мешке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Физика
ЭДС источника равна 6В. Сила тока в цепи равна 250 мА, внешнее сопротивление цепи R=20 Ом. Найдите внутренне сопротивление источника.
Биология
1) Типы нервной системы: решотчатая- брюшная- лесничная- разбросона узловая- нервная трубка- головной,спиной мозг- (надо написать описание этих сис...
Геометрия
В равнобедренный треугольник с основанием 12 сантиметров и периметром 32 сантиметра,вписана окружность.Найти r малое