Памагите с задачкай...в каждый из 2 пакетов из мешка насыпали по 3 кг муки .после этого в мешке осталось 35 кг муки .сколько кг муки было в мешке?

Математика

Памагите с задачкай...в каждый из 2 пакетов из мешка насыпали по 3 кг муки .после этого в мешке осталось 35 кг муки .сколько кг муки было в мешке?

Автор: Гость