Химические свойства пиридина.Свойства пиридинового атома азота( в сравнении с пиррольным)
Химия
Химические свойства пиридина.Свойства пиридинового атома азота( в сравнении с пиррольным)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пиридин- основание, а пиррол слабая кислота
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