Химические свойства пиридина.Свойства пиридинового атома азота( в сравнении с пиррольным)

Химия
Химические свойства пиридина.Свойства пиридинового атома азота( в сравнении с пиррольным)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пиридин- основание, а пиррол слабая кислота
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