вспомни сказку КУРОЧКА РЯБА. как ты думаешь над чем плакали дед и баба в сказке? напиши об этом короткую причту

Гость: Гость:

Яйцо как символ счастья или жизни в целом. Курочка дала им дар, который для них был слишком "богатый". С которым они не знали, что делать. Пытались действовать в силу своего понимания и со своих обычных жизненных позиций (разбить), но ничего из этого не вышло. И поэтому этот дар ушел от них (мышь разбила). И хоть не по размеру им был подарок, но они все-таки расстроились, что потеряли его. А курочка их успокаивает, что даст она им другое, нормальное, "земное" счастье, им доступное.