вспомни сказку КУРОЧКА РЯБА. как ты думаешь над чем плакали дед и баба в сказке? напиши об этом короткую причту
География
вспомни сказку КУРОЧКА РЯБА. как ты думаешь над чем плакали дед и баба в сказке? напиши об этом короткую причту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яйцо как символ счастья или жизни в целом. Курочка дала им дар, который для них был слишком "богатый". С которым они не знали, что делать. Пытались действовать в силу своего понимания и со своих обычных жизненных позиций (разбить), но ничего из этого не вышло. И поэтому этот дар ушел от них (мышь разбила). И хоть не по размеру им был подарок, но они все-таки расстроились, что потеряли его. А курочка их успокаивает, что даст она им другое, нормальное, "земное" счастье, им доступное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на двух тарелках 12 помидоров. на первой тарелке 5 помидоров. сколько помидоров на второй тарелке ?на сколько больше помидоров на второй тарелке че...
Алгебра
второй член геометрической прогрессии равен 4, а пятый член равен -32. найдите сумму четырех первых членов этой прогрессии
География
Математика
Памагите с задачкай...в каждый из 2 пакетов из мешка насыпали по 3 кг муки .после этого в мешке осталось 35 кг муки .сколько кг муки было в мешке?