на двух тарелках 12 помидоров. на первой тарелке 5 помидоров. сколько помидоров на второй тарелке ?на сколько больше помидоров на второй тарелке чем на первой

Математика

на двух тарелках 12 помидоров. на первой тарелке 5 помидоров. сколько помидоров на второй тарелке ?на сколько больше помидоров на второй тарелке чем на первой

Автор: Гость