на двух тарелках 12 помидоров. на первой тарелке 5 помидоров. сколько помидоров на второй тарелке ?на сколько больше помидоров на второй тарелке чем на первой

Математика
на двух тарелках 12 помидоров. на первой тарелке 5 помидоров. сколько помидоров на второй тарелке ?на сколько больше помидоров на второй тарелке чем на первой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 - 5= 7 2) 7 -5= 2 Ответ: на второй тарелке 7 помидоров, на второй тарелке помидоров больше на два помидора чем на первой.
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