второй член геометрической прогрессии равен 4, а пятый член равен -32. найдите сумму четырех первых членов этой прогрессии
Алгебра
второй член геометрической прогрессии равен 4, а пятый член равен -32. найдите сумму четырех первых членов этой прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прогрессия: -2 4 -8 16 -32 Сумма : -2+4-8+16=10
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