второй член геометрической прогрессии равен 4, а пятый член равен -32. найдите сумму четырех первых членов этой прогрессии

Алгебра

второй член геометрической прогрессии равен 4, а пятый член равен -32. найдите сумму четырех первых членов этой прогрессии

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