второй член геометрической прогрессии равен 4, а пятый член равен -32. найдите сумму четырех первых членов этой прогрессии

Алгебра
второй член геометрической прогрессии равен 4, а пятый член равен -32. найдите сумму четырех первых членов этой прогрессии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прогрессия: -2  4   -8    16    -32 Сумма : -2+4-8+16=10
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