в ряду химических элементов O - S - Se уменьшается: 1) окислительная активность простых веществ 2) радиус атома 3) электроотрицательность элемента 4) валентность элемента в его водородном соединении 5) высшая стпень окисления (...

Химия

в ряду химических элементов O - S - Se уменьшается: 1) окислительная активность простых веществ 2) радиус атома 3) электроотрицательность элемента 4) валентность элемента в его водородном соединении 5) высшая стпень окисления (два правильных ответа)

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