в ряду химических элементов O - S - Se уменьшается: 1) окислительная активность простых веществ 2) радиус атома 3) электроотрицательность элемента 4) валентность элемента в его водородном соединении 5) высшая стпень окисления (...
Химия
в ряду химических элементов O - S - Se уменьшается: 1) окислительная активность простых веществ 2) радиус атома 3) электроотрицательность элемента 4) валентность элемента в его водородном соединении 5) высшая стпень окисления (два правильных ответа)
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3)электроотрицательность элемента. 1) окислительная активность.
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