напишите структурные формулы двух изомеров состава : а)C2H4Cl2 б)C2H6O
Химия
напишите структурные формулы двух изомеров состава : а)C2H4Cl2 б)C2H6O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СHCl2-CH3 CH2Cl-CH2Cl CH3-O-CH3 CH3-CH2OH
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