В правильной четырёх угольной пирамиде SABCD точка O-центр основания , S-вершина,SO=12,BD=18.Найдите боковое ребро SA.
Алгебра
В правильной четырёх угольной пирамиде SABCD точка O-центр основания , S-вершина,SO=12,BD=18.Найдите боковое ребро SA.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треуголиник SOD. SO=12 OD=1/2BD=9 SOD=90 12^2=9^2+SD 144=81+SD SD=sqrt63 SD=SA
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