Помогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вычислите обьём куба с ребром 105 см
Математика
Помогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вычислите обьём куба с ребром 105 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = a*b*c V = 105*105*105 = 1157625 см3
Гость:
V=а*а*а V=105см*105см*105см = 1157625см в кубе = 1,16 метров в кубе ответ,: 1,16 м в кубе
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