найдите значение выражения 〖log〗_7 5*〖log〗_5 49 (log 5 по основанию 7 умножить на log 49 по основанию 5)

Гость: Гость:

Ответ 2. Просто второй логарифм представляем как 1/ log_49_5(по свойству меняются местами показатель и основание). Затем представляем 49 как 7 в квадрате. Выносим 2 за логарифм в виде 1/2. Логарифмы сокращаются, и остается 1/0,5=2;