1)у молодому сосновому лісі ростуть здебільшого маслюкі,а в старому-боровики,а в осиковому-червоноголівці.Поясніть це явище. 2)Напишіть правила гігієни,які допоможуть запобігти інфекційним хворобам.
Биология
1)у молодому сосновому лісі ростуть здебільшого маслюкі,а в старому-боровики,а в осиковому-червоноголівці.Поясніть це явище. 2)Напишіть правила гігієни,які допоможуть запобігти інфекційним хворобам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. прави гігієни: мити руки не їсти не помиті овочі та фрукти
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