В треугольнике АВС ВС=24 ,угол С=90 градусов .Радиус описаной окружности этого треугольника равен 12,5 .Найдите АС.
Геометрия
В треугольнике АВС ВС=24 ,угол С=90 градусов .Радиус описаной окружности этого треугольника равен 12,5 .Найдите АС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=12,5 * 2= 25 АС в квалрате = АВ в квадрате - СВ в квадрате АС = 7
Гость:
АВ-диаметр окружности, отсюда АВ=2*12,5=25. По теореме Пифагора АС=√25²-24²=√625-576=√49=7 Ответ: АС=7
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