помоги 2 задачи по физике решить 1. на электрическом утюге указано 220 в:660 вт.при какой силе тока работает утюг? 2.какое количество теплоты выделяется в проводе сопротивление 6 ом ,если на проводу течет ток 4 A в течение 20 с?

Физика

помоги 2 задачи по физике решить 1. на электрическом утюге указано 220 в:660 вт.при какой силе тока работает утюг? 2.какое количество теплоты выделяется в проводе сопротивление 6 ом ,если на проводу течет ток 4 A в течение 20 с?

Автор: Гость