 помоги 2 задачи по физике решить 1. на электрическом утюге указано 220 в:660 вт.при какой силе тока работает утюг? 2.какое количество теплоты выделяется в проводе сопротивление 6 ом ,если на проводу течет ток 4 A в течение 20 с?

Физика
 помоги 2 задачи по физике решить 1. на электрическом утюге указано 220 в:660 вт.при какой силе тока работает утюг? 2.какое количество теплоты выделяется в проводе сопротивление 6 ом ,если на проводу течет ток 4 A в течение 20 с?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. на электрическом утюге указано 220 в:660 вт.при какой силе тока работает утюг? I=660/220=3 A 2.какое количество теплоты выделяется в проводе сопротивление 6 ом ,если на проводу течет ток 4 A в течение 20 с? Q=I^2*Rt=4^2*6*20=1920 Дж= 1.92 кДж
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