Разобрать слово на транскрипцию. Слово старик
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Разобрать слово на транскрипцию. Слово старик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(с т а р опостров и к) (и)- это квадратные скобки
Гость:
[стар'ик] ..............
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