Дана окружность со вписанным ромбом АВСД.АД-диаметр.АВ=АД=радиус.Найти углы АВСД и градусные меры дуг АВ, ВС, СД ,АД
Геометрия
Дана окружность со вписанным ромбом АВСД.АД-диаметр.АВ=АД=радиус.Найти углы АВСД и градусные меры дуг АВ, ВС, СД ,АД
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Гость:
Подумайте своей головой как АД может быть диаметром и в тоже время равен радиусу??
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