расстояние между 2 пристанями на реке равно 240 км Из них одновременно навстречу друг другу отправились 2 парохода Собственная скорость каждого из них 20 км/ч Через сколько часов пароходы встретятся, если скорость течения реки ...

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расстояние между 2 пристанями на реке равно 240 км Из них одновременно навстречу друг другу отправились 2 парохода Собственная скорость каждого из них 20 км/ч Через сколько часов пароходы встретятся, если скорость течения реки 3км/ч

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