расстояние между 2 пристанями на реке равно 240 км Из них одновременно навстречу друг другу отправились 2 парохода Собственная скорость каждого из них 20 км/ч Через сколько часов пароходы встретятся, если скорость течения реки ...

Алгебра
расстояние между 2 пристанями на реке равно 240 км Из них одновременно навстречу друг другу отправились 2 парохода Собственная скорость каждого из них 20 км/ч Через сколько часов пароходы встретятся, если скорость течения реки 3км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время (t) = S / (V₁ + V₂)   Скорость первого парохода = 20 км/ч+ 3 км/ч = 23 км/ч Скорость 2 парохода = 20 - 3 =17 км/ч  Время = 240 / 23 + 17 = 240/40 = 6 часов    
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