в мастерской по заказу изготовлено 65 курток и спортивных костюмов сколько изготовлено курток и сколько спортивных костюмов если курток изготовлено в 1, 6 раза больше чем спортивных костюмов ? решается через уравнение .

Алгебра
в мастерской по заказу изготовлено 65 курток и спортивных костюмов сколько изготовлено курток и сколько спортивных костюмов если курток изготовлено в 1, 6 раза больше чем спортивных костюмов ? решается через уравнение .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть костюмы = х ТОгда 1,6x - число курток Составляем уравнение: х+1,6х=65 2,6х=65 х=25   курток 1,6*25 = 40 костюмов - 25   Ответ: 40 и 25
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