в мастерской по заказу изготовлено 65 курток и спортивных костюмов сколько изготовлено курток и сколько спортивных костюмов если курток изготовлено в 1, 6 раза больше чем спортивных костюмов ? решается через уравнение .

Алгебра

в мастерской по заказу изготовлено 65 курток и спортивных костюмов сколько изготовлено курток и сколько спортивных костюмов если курток изготовлено в 1, 6 раза больше чем спортивных костюмов ? решается через уравнение .

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