сколько химических связей в молекуле пропана?сколько из них связей C-H и C-C?

Химия
сколько химических связей в молекуле пропана?сколько из них связей C-H и C-C?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3-СН2-СН3 СН 8 связей СС 2 связи всего 10
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