сколько химических связей в молекуле пропана?сколько из них связей C-H и C-C?
Химия
сколько химических связей в молекуле пропана?сколько из них связей C-H и C-C?
Ответ(ы) на вопрос:
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СН3-СН2-СН3 СН 8 связей СС 2 связи всего 10
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