В пределах какого региона имеется наибольший резерв пахотных земель? 1) Северная Америка 3) Южная Америка 2) Зарубежная Азия 4) страны СНГ
Українська література
В пределах какого региона имеется наибольший резерв пахотных земель? 1) Северная Америка 3) Южная Америка 2) Зарубежная Азия 4) страны СНГ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что третье, потому что сейчас там леса срубают и засевают получившиеся териитории, а они крайне велики.
Гость:
Скорее всего это Сев Азия, потому что это основной поставщик продуктов даже в нашу страну
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