с какой высоты упала льдинка если она нагрелась на 1 К?(считать что на нагревании льдинки идет 60% ее потенциальной энергии)

Физика
с какой высоты упала льдинка если она нагрелась на 1 К?(считать что на нагревании льдинки идет 60% ее потенциальной энергии)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cmΔt E(p)=mgh  Q=0.6E(p)  cmΔt=0.6mgh h=cΔt/0.6g=2100*1/0.6*10=350(м)  
Гость:
Дано: T = 1K Q=6/10 * Eп  h - ? Решение:   Найдем Q из формулы: Q=cmT Eп = mgh  c * m * T = (6 * m * g * h)/10 с для льда равно 2,1 * 10^3.   2,1*10^3 * m * 1 = (6 * 10 * m * h)/10 2100m=6mh h=350 м Ответ: 350м   
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