с какой высоты упала льдинка если она нагрелась на 1 К?(считать что на нагревании льдинки идет 60% ее потенциальной энергии)

Физика

с какой высоты упала льдинка если она нагрелась на 1 К?(считать что на нагревании льдинки идет 60% ее потенциальной энергии)

Автор: Гость