ААААААААА Дайте характеристику указанного элемента по следующему плану: азот а) положение в периодической системе Д.И.Менделеева; б) строение атома; в) свойства атома: металл или неметалл, окислитель или восстановитель.

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Азот а) Элемент азот - первые представить главной подгруппы 5 группы Периодической системы Д.И.Менделеева. б)Его атомы содержат на внешнем энергетическом уровне 5 электронов, из которых 3 неспаренные. Отсюда следует,что атомы этого элемента могут присоединять 3 электрона, завершая внешний энергетический уровень, и в следствии этого приобретают степень окисления -3, например, в соединениях с водородом - аммиаке NH3 и с металлами - нитридах Li3N, Mg3N2 и др. Атомы азота могут также отдавать свои внешние электроны более электротрицательным элементам ( фтору , ксилороду) и приобретать при этом степень окисления +3 и +5. в) Атомы азота в степенях окисления +1,+2,+3,+4 могут проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства.