решить уравнение --- 6x2+5x-11 меньше 0
Алгебра
решить уравнение --- 6x2+5x-11 меньше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-1)(x+1,83)<0 + - + ________._________._________ -1,83 1 ответ:(-1,83;1)
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