Что объединяет нороды РФ? Четыре пункта

География
Что объединяет нороды РФ? Четыре пункта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 территория на которой они живут . одиннакове обязанности и права...т.к РФ демокр гос-во с респ форм правл
Гость:
1)язык  2)конституция  3)гражданство  4)валюта
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упряжка из 8 верблюдов тащит по пескам пустыни телегу с 3 тонн груза. Сколько телег и сколько верблюдов понадобится,чтобы перевезти 60 тонн груза?
Ответить
Физика
с какой высоты упала льдинка если она нагрелась на 1 К?(считать что на нагревании льдинки идет 60% ее потенциальной энергии)
Ответить
Английский язык
Прочитай тексты и ответь на вопросы. 1) I see Rex. Rex is a dog. It is red and big. Rex is a good dog.   - What is it? -Is Rex a cat? -Is Rex red? ...
Ответить
Алгебра
решить уравнение 3x2+x+37> или=0
Ответить
Алгебра
расстояние между 2 пристанями на реке равно 240 км Из них одновременно навстречу друг другу отправились 2 парохода Собственная скорость каждого из ...
Ответить