Что объединяет нороды РФ? Четыре пункта
География
Что объединяет нороды РФ? Четыре пункта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
территория на которой они живут . одиннакове обязанности и права...т.к РФ демокр гос-во с респ форм правл
Гость:
1)язык 2)конституция 3)гражданство 4)валюта
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