как вы думаете чем было вызвано появление земских соборов

Обществознание
как вы думаете чем было вызвано появление земских соборов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление земских соборов обусловлено тем,что нужно было обсуждать: администр,политич, экономические вопросы
Гость:
после смыту царская власть была слаба и нуждалась в поддержке сословно представительных органов( земских соборах)
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