Средний рост девочек того же возраста, что и Тома, равен 150 см. Рост Томы на 8 % выше среднего. Какой рост у томы?

Алгебра
Средний рост девочек того же возраста, что и Тома, равен 150 см. Рост Томы на 8 % выше среднего. Какой рост у томы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1% равен 1,5  т.е. 8% равно 9 см  159см -ответ)
Гость:
у Томы рост 1м 62 сантиметра
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