Средний рост девочек того же возраста, что и Тома, равен 150 см. Рост Томы на 8 % выше среднего. Какой рост у томы?

Алгебра

Средний рост девочек того же возраста, что и Тома, равен 150 см. Рост Томы на 8 % выше среднего. Какой рост у томы?

Автор: Гость