Перед какой из перечисленных стран демографическая проблема стоит наиболее остро? 1) Китай 2) США 3) Нидерланды 4) Индия 4) в Африке

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Перед какой из перечисленных стран демографическая проблема стоит наиболее остро? 1) Китай 2) США 3) Нидерланды 4) Индия 4) в Африке

Автор: Гость