Перед какой из перечисленных стран демографическая проблема стоит наиболее остро? 1) Китай                    2) США                      3) Нидерланды                     4) Индия                               4)  в Африке

Українська література
Перед какой из перечисленных стран демографическая проблема стоит наиболее остро? 1) Китай                    2) США                      3) Нидерланды                     4) Индия                               4)  в Африке
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Гость:
 4)Я думаю, что в Африке...
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