Перед какой из перечисленных стран демографическая проблема стоит наиболее остро? 1) Китай 2) США 3) Нидерланды 4) Индия 4) в Африке
Українська література
Перед какой из перечисленных стран демографическая проблема стоит наиболее остро? 1) Китай 2) США 3) Нидерланды 4) Индия 4) в Африке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)Я думаю, что в Африке...
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