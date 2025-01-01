. Население какого региона Земли к2025 г. будет расти наиболее быстро? 1) Азия 2) Латинская Америка 3) Африка 4) Европа
Українська література
. Население какого региона Земли к2025 г. будет расти наиболее быстро? 1) Азия 2) Латинская Америка 3) Африка 4) Европа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю Азия там высокая численность населения особенно в Китае и Индии
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