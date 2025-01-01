. Население какого региона Земли к2025 г. будет расти наиболее быстро? 1) Азия                       2) Латинская Америка                     3) Африка                  4) Европа

Українська література
. Население какого региона Земли к2025 г. будет расти наиболее быстро? 1) Азия                       2) Латинская Америка                     3) Африка                  4) Европа
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю Азия там высокая численность населения особенно в Китае и Индии
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