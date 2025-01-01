Вместо того чтобы прибавит 27,Вася вычел 27. На сколько его результат отличается от правильного?
Математика
Вместо того чтобы прибавит 27,Вася вычел 27. На сколько его результат отличается от правильного?
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на 54
Гость:
на 54
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