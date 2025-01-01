Вместо того чтобы прибавит 27,Вася вычел 27. На сколько его результат отличается от правильного?

Математика
Вместо того чтобы прибавит 27,Вася вычел 27. На сколько его результат отличается от правильного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 54                                               
Гость:
на 54                                                                                  
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