XV. Какой из перечисленных энергоресурсов наиболее эффективен при использовании? 1) урановая руда 3) гидроэнергопотенциал 2) термоядерный синтез 4) каменный...

Українська література

XV. Какой из перечисленных энергоресурсов наиболее эффективен при использовании? 1) урановая руда 3) гидроэнергопотенциал 2) термоядерный синтез 4) каменный уголь XVI. На сколько примерно увеличилось население Земли на протяжении ХХ в.? 1) на 2 млрд 2) на 4 млрд 3) на 3 млрд 4) на 6 млрд

Автор: Гость