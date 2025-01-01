почему страны азии африки и латинской америки называют развивающимися?
Обществознание
почему страны азии африки и латинской америки называют развивающимися?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что в этих странах переходная экономика и не такая стабильная ситуации во всех сферах
Гость:
это страны 3 мира, ини находятся на стадии развития у них еще не сформировалась рыночная экономика, они только на пути к ней..
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