отметьте событие,которое произошло в правление Павла 1 а)введение подушной подати с крестьян б) принятие Манифеста о вольности дворянства в)ограничение барщины тремя днями в неделю и запрещение привлекать крестьян к работам в в...

Обществознание

отметьте событие,которое произошло в правление Павла 1 а)введение подушной подати с крестьян б) принятие Манифеста о вольности дворянства в)ограничение барщины тремя днями в неделю и запрещение привлекать крестьян к работам в выходные и праздничные дни г) Крымские походы д) Открытие Московского университета

Автор: Гость