отметьте событие,которое произошло в правление Павла 1 а)введение подушной подати с крестьян б) принятие Манифеста о вольности дворянства в)ограничение барщины тремя днями в неделю и запрещение привлекать крестьян к работам в в...

Обществознание
отметьте событие,которое произошло в правление Павла 1 а)введение подушной подати с крестьян б) принятие Манифеста о вольности дворянства в)ограничение барщины тремя днями в неделю и запрещение привлекать крестьян к работам в выходные и праздничные дни г) Крымские походы д) Открытие Московского университета  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в)ограничение барщины тремя днями в неделю и запрещение привлекать крестьян к работам в выходные и праздничные дни 
Гость:
в)  это точно!..............................
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