Помогите пожалуйста. Задачи надо решить а а, б, в, г варианты ответов которые должны получиться при решении 1.Массовая доля фосфора в оксиде фосфора (V) примерно составляет: а) 11% б) 22% г в) 44% г) 56% 2. Молярная масса нит...

Химия

Помогите пожалуйста. Задачи надо решить а а, б, в, г варианты ответов которые должны получиться при решении 1.Массовая доля фосфора в оксиде фосфора (V) примерно составляет: а) 11% б) 22% г в) 44% г) 56% 2. Молярная масса нитрата натрия (NaNO3) равна 85 г/моль. Сколько NaNO3 содержится в 300г его 5%-го раствора? а) 0,06 моль б) 0,2 моль в) 4 моль г) 6 моль 3. Напиши уравнение реакции: Al + O2 = Fe (OH)3 = KOH + H3PO4 = Mg + HCl = 4.Молярная масса HCl равна 36,5 г/моль. Какой объем H2 выделится при взаимодействии Al и HCl, если при этом затратить 73 г HCl? а) 11,2 л б) 22,4 л в) 33,6 л г) 44,8 л 5. Сколько электронов отдают атомы восстановителя в реакции: 2HBr + Cl2 = 2HCl = Br2? а) 1 б) 2 в) 3 г) 7 6. При разложении воды электрическим током образовалось 5 л O2. Сколько литров H2 образовалось одновременно с O2? а) 5 л б) 7 л в) 10 л г) 12 л

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