Помогите пожалуйста. Задачи надо решить а а, б, в, г варианты ответов которые должны получиться при решении 1.Массовая доля фосфора в оксиде фосфора (V) примерно составляет: а) 11% б) 22% г в) 44% г) 56% 2. Молярная масса нит...
Химия
Помогите пожалуйста. Задачи надо решить а а, б, в, г варианты ответов которые должны получиться при решении 1.Массовая доля фосфора в оксиде фосфора (V) примерно составляет: а) 11% б) 22% г в) 44% г) 56% 2. Молярная масса нитрата натрия (NaNO3) равна 85 г/моль. Сколько NaNO3 содержится в 300г его 5%-го раствора? а) 0,06 моль б) 0,2 моль в) 4 моль г) 6 моль 3. Напиши уравнение реакции: Al + O2 = Fe (OH)3 = KOH + H3PO4 = Mg + HCl = 4.Молярная масса HCl равна 36,5 г/моль. Какой объем H2 выделится при взаимодействии Al и HCl, если при этом затратить 73 г HCl? а) 11,2 л б) 22,4 л в) 33,6 л г) 44,8 л 5. Сколько электронов отдают атомы восстановителя в реакции: 2HBr + Cl2 = 2HCl = Br2? а) 1 б) 2 в) 3 г) 7 6. При разложении воды электрическим током образовалось 5 л O2. Сколько литров H2 образовалось одновременно с O2? а) 5 л б) 7 л в) 10 л г) 12 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(P2O5)=31*2+16*5=62+80=142 ω%(P)=(62/142)*100%=43,7% ответ: б)44% 2)m(NaNO3)=(300г*5%)/100%=15г n=15г/85(г/моль)=0,2моль ответ: б)0,2моль 3) 4Al + 3O2 =2Al2O₃ 2Fe (OH)3 =Fe2O3+3H2O 3KOH + H3PO4 =K3PO4+3H2O Mg + 2HCl =MgCl2+H2 4) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3 H2 n=6моль n=3моль M=36,5г/моль Vm=22,4л/моль m=219г V=67,2л сост.пропорцию 73г------хл 219г----67,2л х=(67,2л*73г)/219г=22,4л или вместо пропорции можно решить так: n(HCl)=73г/36,5(г/моль)=2моль n(H2)=n(HCl)/2=2моль/2=1моль m(HCl)=1моль*22,4л/моль=22,4л ответ: б)22,4л 6)2H2O=2H2+O2 сост.пропорцию хл-------5л 44,8л---22,4л х=(44,8л*5л)/22,4л=10л или вместо пропорции можно решить так: n(O2)=5л/22,4(л/моль)=0,223моль n(H2)=0,223моль*2=0,446моль V(H2)=0,446моль*22,4(л/моль)=10л ответ: в)10л
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