докажите равенство cos2ф/1-sin ф  -sin ф=1 длшя всех ф не равно п/2 +2пк, где к-любое целое число

Алгебра
докажите равенство cos2ф/1-sin ф  -sin ф=1 длшя всех ф не равно п/2 +2пк, где к-любое целое число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos^2x/(1-sinx)  - sinx =1 cos^2x-sinx(1-sinx) / (1-sinx) = 1 cos^2x-sinx+sin^2x=1-sinx cos^2x+sin^2x=1 - тригометрич. тождество 1=1  -> равенство доказано  
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