докажите равенство cos2ф/1-sin ф -sin ф=1 длшя всех ф не равно п/2 +2пк, где к-любое целое число

Алгебра

докажите равенство cos2ф/1-sin ф -sin ф=1 длшя всех ф не равно п/2 +2пк, где к-любое целое число

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