помогите найти корень в словах: вмятина, завязка, поводок и заборчик
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помогите найти корень в словах: вмятина, завязка, поводок и заборчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вмятина-мят,завязка-вяз,поводок-вод,заборчик-бор.
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