помогите найти корень в словах: вмятина, завязка, поводок и заборчик

Русский язык
помогите найти корень в словах: вмятина, завязка, поводок и заборчик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вмятина-мят,завязка-вяз,поводок-вод,заборчик-бор.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
морфологический разбор слова вокруг
Ответить
Алгебра
докажите равенство cos2ф/1-sin ф  -sin ф=1 длшя всех ф не равно п/2 +2пк, где к-любое целое число
Ответить
Обществознание
отметьте событие,которое произошло в правление Павла 1  а)введение подушной подати с крестьян  б) принятие Манифеста о вольности дворянства  в)огра...
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста. Задачи надо решить а а, б, в, г варианты ответов которые должны получиться при решении 1.Массовая доля фосфора в оксиде фосфор...
Ответить
Українська література
. Наименее исчерпанный к настоящему времени энергетический ресурс - это ... 1) нефть                     2) природный газ                 3) уголь ...
Ответить