Решите систему уравнений: 1\4x+5=1\4y+5 5x-4y=3 Поробное решение!

Гость: Гость:

1/4х-1/4у=5-5 5х-4у=3 выразим их 2ого уравнение "х" 1/4х-1/4у=5-5 5х=3+4у нам надо "х" 1/4х-1/4у=5-5 х=0,6+0,8у подставим значение "х" в первое уравнние: 1/4(0,6+0,8у )-1/4у=5-5(упрощаем) 0,15+0,2у-0,25у=0(переносим) -0,05у=0,15 у=-3 теперь надо найти "х"подставляем в любое уравнение. 1/4х-1/4у=5-5 х=0,6+0,8у ___________ х=0,6+0,8*(-3) х=-1,8 ответ(-1,8,-3)