Решите систему уравнений: 1\4x+5=1\4y+5 5x-4y=3 Поробное решение!

Алгебра
Решите систему уравнений: 1\4x+5=1\4y+5 5x-4y=3 Поробное решение!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4х-1/4у=5-5 5х-4у=3  выразим их 2ого  уравнение "х"  1/4х-1/4у=5-5 5х=3+4у нам надо "х"  1/4х-1/4у=5-5 х=0,6+0,8у  подставим значение "х" в первое уравнние:  1/4(0,6+0,8у )-1/4у=5-5(упрощаем) 0,15+0,2у-0,25у=0(переносим)   -0,05у=0,15 у=-3 теперь надо найти "х"подставляем в любое уравнение.   1/4х-1/4у=5-5 х=0,6+0,8у  ___________ х=0,6+0,8*(-3) х=-1,8 ответ(-1,8,-3)
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