В вашем распоряжении имеется два кувшина емкостью 3 и 8 литров. Как с помощью только этих кувшинов набрать из реки 7 литров воды?
Экономика
В вашем распоряжении имеется два кувшина емкостью 3 и 8 литров. Как с помощью только этих кувшинов набрать из реки 7 литров воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва нужно набрать 3-х литровый кувшин,затем залить 1\2 часть 8-ми литрового кувшина, и в итоге наберется 7 литров воды из реки.
Гость:
0 0 0 8 3 5 0 5 3 2 0 2 2 0 2 8 3 7
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