В вашем распоряжении имеется два кувшина емкостью 3 и 8 литров. Как с помощью только этих кувшинов набрать из реки 7 литров воды?

Экономика
В вашем распоряжении имеется два кувшина емкостью 3 и 8 литров. Как с помощью только этих кувшинов набрать из реки 7 литров воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва нужно набрать 3-х литровый кувшин,затем залить 1\2 часть 8-ми литрового кувшина, и в итоге наберется 7 литров воды из реки.  
Гость:
0   0 0   8 3   5 0   5 3   2 0   2 2   0 2   8 3   7 
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