Радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник, равен восемь корней из трех. Найдите диаметр окружности, описанной около этого шестиугольника.

Геометрия

Радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник, равен восемь корней из трех. Найдите диаметр окружности, описанной около этого шестиугольника.

Автор: Гость