Нужно три разных морфологических разборов!!!                                                                              СРОЧНО!!! 

Гость: Гость:

(На) горячем (песке) Имя прилагательное; обозначает признак предмета, отвечает на вопрос (на песке) каком? Н. ф. – горячий. А) Постоянные морфологические признаки: качественное прилагательное; есть степени сравнения (горячее) и краткая форма (горяч); Б) Непостоянные морфологические признаки: употреблено в положительной степени, в полной форме, в единственном числе, мужском роде, предложном падеже. В предложении выполняет роль определения. (От) южного (солнца) Имя прилагательное; обозначает признак предмета, отвечает на вопрос (от солнца)какого? Н. ф. – южный. А) Постоянные морфологические признаки: относительное прилагательное; Б) Непостоянные морфологические признаки: употреблено в единственном числе, среднем роде, родительном падеже. В предложении выполняет роль определения. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех (Исаковский). Хороша Имя прилагательное; обозначает признак предмета, отвечает на вопрос (страна) какова? Н. ф. – хороший. А) Постоянные морфологические признаки: качественное прилагательное; есть степени сравнения (лучше) и краткая форма (хорош); Б) Непостоянные морфологические признаки: употреблено в положительной степени, в краткой форме, в единственном числе, женском роде. В предложении выполняет роль именной части сказуемого