5в минус четвертой умножить на 5 во второй
Математика
5в минус четвертой умножить на 5 во второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5в минус четвертой умножить на 5 во второй = 1/25
Гость:
в этом случае степени будут складываться, то есть -4 + 2 = -2 отсюда следует что ответ: 5 в минус второй степени
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