общие причины восстаний 18 века
Обществознание
общие причины восстаний 18 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неравенство слоев населения ,гнёт со стороны феодалов , непосильные повинности,низшее положение крестьян в обществе
Гость:
причинами являлись петровские реформы все реформы были проведены за счет народа, путем усиления налогового крепостнического гнета
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