На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н. Длина рычага 1 м. Где находится точка опоры если рычаг в равновесии?

Физика

На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н. Длина рычага 1 м. Где находится точка опоры если рычаг в равновесии?

Автор: Гость