На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н. Длина рычага 1 м. Где находится точка опоры если рычаг в равновесии?
Физика
На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н. Длина рычага 1 м. Где находится точка опоры если рычаг в равновесии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отношение длин 1:9 10 см от большей силы
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