Сульфід тривалентного металічного елемента містить Сульфур, масова частка якого - 64%. Визначити, який це елемент. Написати його формулу та рівняння реакції випалювання.
Химия
Сульфід тривалентного металічного елемента містить Сульфур, масова частка якого - 64%. Визначити, який це елемент. Написати його формулу та рівняння реакції випалювання.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса сульфида 100 гр.,тогда масса Ме=36гр.,масса серы =64гр. 2 Me+3S=Me2S3 Экв.(S)=32:2=16; m(Me):m(S)=Экв.(Ме):Экв.(S) 36:64=Экв.(Ме):16 Экв.(Ме)=9 M(Me)=Экв.(Ме)*В М(Ме)=9Х3=27г/моль Ответ:Аl
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