Сульфід тривалентного металічного елемента містить Сульфур, масова частка якого - 64%. Визначити, який це елемент. Написати його формулу та рівняння реакції випалювання.

Химия
Сульфід тривалентного металічного елемента містить Сульфур, масова частка якого - 64%. Визначити, який це елемент. Написати його формулу та рівняння реакції випалювання.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса сульфида 100 гр.,тогда масса Ме=36гр.,масса серы =64гр.                   2 Me+3S=Me2S3  Экв.(S)=32:2=16;                   m(Me):m(S)=Экв.(Ме):Экв.(S)                                                   36:64=Экв.(Ме):16                                                     Экв.(Ме)=9 M(Me)=Экв.(Ме)*В М(Ме)=9Х3=27г/моль                                     Ответ:Аl
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