Составьте электрическое уравнения процессов,происходящих на графитовых электродах при электролизе растворам KBr. Какая масса вещества выделяется на катоде и аноде ,если электролиз проводит в течение 1ч 35 минут при силе тока 15 А?

Химия

Составьте электрическое уравнения процессов,происходящих на графитовых электродах при электролизе растворам KBr. Какая масса вещества выделяется на катоде и аноде ,если электролиз проводит в течение 1ч 35 минут при силе тока 15 А?

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