Составьте электрическое уравнения процессов,происходящих на графитовых электродах при электролизе растворам KBr. Какая масса вещества выделяется на катоде и аноде ,если электролиз проводит в течение 1ч 35 минут при силе тока 15 А?
Химия
Составьте электрическое уравнения процессов,происходящих на графитовых электродах при электролизе растворам KBr. Какая масса вещества выделяется на катоде и аноде ,если электролиз проводит в течение 1ч 35 минут при силе тока 15 А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KBr+2H2O=H2+2KOH+Br2 Мэкв.(Н2)=1г/моль;Мэкв.(Br2)=80г/моль; m(H2)=(1г/моль*15А*5700сек.):96500=0,886г; m(Br2)=(80г/моль*15А*5700сек.):96500=70,88г;
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