Назовите основные архитектурные стили.К каким стилям относятся наиболее известные памятники зодчества 18 века?
Обществознание
Назовите основные архитектурные стили.К каким стилям относятся наиболее известные памятники зодчества 18 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классицизм .Он бывает Деревянный и Каменный . Особенностью Деревянного являлось наличие резьбы.
Гость:
зимний дворец, дворцы в царском селе и питергофе андреевская церковь- это все растрели. стиль классицизм( ранний и развитый) мраморный дворец, набережная невы, академия наук- питер дом пашкова, здание сената- москва
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